Вака Турците го подготвуваат гравот: Без месо, но една тајна состојка му дава врвен вкус

Денеска ќе ви го пренесеме рецептот за гравче, но подготвено на турски начин.
Барбунија пилаки е традиционален турски рецепт, односно грав динстуван на маслиново масло, со кромид, лук и домат. И, да, необичната состојка е токму доматот.
Ова вкусно јадење кое Турците со задоволство го јадат за ручек е дел од мезето или прилогот за печено месо или риба.
Се служи на собна температура или ладен, а се сервира со малку сок од лимон и магдонос.
Состојки:
– 500 грама шарен грав;
– 3 моркови;
– 2 главици кромид;
– 1 зелена пиперка;
– 4 чешниња лук;
– домат;
– 3 лажици маслиново масло;
– половина лажичка шеќер;
– 1 шолја топла вода;
– магдонос;
– сол и бибер;
– свеж лимон.
Подготовка:
Потопете го гравот во вода една вечер пред да го подготвувате. Во текот на утрото процедете го и варете додека не омекне.
Во големо тенџере загрејте го маслиновото масло и додадете исечкан морков. Оставете да се динстува неколку минути, а потоа додадете го кромидот и пиперката. Мешајте околу пет минути, па додадете го доматот, лукот и шолјата топла вода. Зачинете по вкус.
Во смесата со зеленчукот додадете го сварениот грав, покријте го тенџерето со капаче, но не целосно и оставете специјалитетот да крчка околу половина час.
На здравје!
