Вака Турците го подготвуваат гравот: Без месо, но една тајна состојка му дава врвен вкус

Денеска ќе ви го пренесеме рецептот за гравче, но подготвено на турски начин.

Барбунија пилаки е традиционален турски рецепт, односно грав динстуван на маслиново масло, со кромид, лук и домат. И, да, необичната состојка е токму доматот.

Ова вкусно јадење кое Турците со задоволство го јадат за ручек е дел од мезето или прилогот за печено месо или риба.

Се служи на собна температура или ладен, а се сервира со малку сок од лимон и магдонос.

Состојки:

– 500 грама шарен грав;

– 3 моркови;

– 2 главици кромид;

– 1 зелена пиперка;

– 4 чешниња лук;

– домат;

– 3 лажици маслиново масло;

– половина лажичка шеќер;

– 1 шолја топла вода;

– магдонос;

– сол и бибер;

– свеж лимон.

Подготовка:

Потопете го гравот во вода една вечер пред да го подготвувате. Во текот на утрото процедете го и варете додека не омекне.

Во големо тенџере загрејте го маслиновото масло и додадете исечкан морков. Оставете да се динстува неколку минути, а потоа додадете го кромидот и пиперката. Мешајте околу пет минути, па додадете го доматот, лукот и шолјата топла вода. Зачинете по вкус.

Во смесата со зеленчукот додадете го сварениот грав, покријте го тенџерето со капаче, но не целосно и оставете специјалитетот да крчка околу половина час.

На здравје!

фото:freepik

извор:точка.ком.мк