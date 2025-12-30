Уживаат, сосема сами: Ќерката на Гоца Тржан со фудбалерот во луксузен хотел

Лена Маринковиќ, ќерка на пејачката Гоца Тржан, реши да направи пауза и да оди на зимски одмор со своето момче, фудбалерот на Партизан, Вукашин Јовановиќ. Двојката го покажа своето заедничко време во луксузен хотел на Златибор.

Иако Лена обично не е од оние што се изложуваат на медиумите, овој пат таа се огласи на Инстаграм за да им даде на своите следбеници увид во романтичната атмосфера на нивното патување.

Двојката, исто така, отиде на ноќно пливање во базенот, и повеќе од јасно е дека тие уживаат во одморот.

Гоца Тржан неодамна отворено проговори за врската на нејзината наследничка со познатиот фудбалер. Пејачката нагласува дека Вукашин е „фин човек“, но и дека ја предупредила Лена за последиците од нејзиното присуство на социјалните мрежи.

Foto: instagram/lenamariinkovic