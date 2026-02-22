Универзална вакцина против настинка, грип, ковид и алергии

Експертите од „Стенфорд Медисин“ во САД развија универзална вакцина која може да се дава како назален спреј и може да заштити од широк спектар на респираторни вируси, бактерии и предизвикувачи на алергии.

Иако студијата, објавена во списанието „Сајенс“, била спроведена кај глувци, вакцината нуди широка заштита во белите дробови во текот на неколку месеци.

Вакцинираните глувци биле заштитени од ковид и други коронавируси, стафилокока (која може да ја инфицира кожата и да предизвика сепса), ацинетобактериум (која може да предизвика инфекции во крвта, уринарниот тракт, белите дробови или раните) и грини од домашна прашина.

Кај луѓе, таквата вакцина би можела да замени повеќекратни вакцини секоја година за зимски респираторни инфекции.

Исто така, потенцијално би можело да делува против нови пандемиски бактерии.

Д-р Бали Пулендран, директор на Институтот за имунитет, трансплантација и инфекции на Медицинскиот универзитет Стенфорд и главен автор, вели: „Мислам дека она што го имаме е универзална вакцина против различни респираторни закани. Замислете да добиете назален спреј во есенските месеци што ве штити од сите респираторни вируси, вклучувајќи го ковид-19, грип, респираторниот синцицијален вирус и обичната настинка, како и бактериската пневмонија и раните пролетни алергени.Тоа би ја трансформирало медицинската пракса“.

Истражувачите сега се надеваат дека ќе ја тестираат вакцината кај луѓе.

Прво би следело безбедносно испитување, по што би следело поголемо испитување каде што пациентите се изложени на инфекции.

Д-р Пулендран смета дека две дози од назалниот спреј би биле доволни за да се обезбеди заштита кај луѓето и проценува дека, со доволно финансирање, вакцината би можела да биде достапна во рок од пет до седум години.

Во студијата, истражувачите беа во можност да покажат заштита кај глувци и покажаа дека корисните Т-клетки во белите дробови, кои работат против патогени, би можеле да испраќаат сигнали до вродените имунолошки клетки на телото за да ги одржат активни.

Значи, наместо да се обидува да имитира дел од патоген, вакцината ги имитира сигналите што имунолошките клетки ги користат за да комуницираат едни со други за време на инфекција.

Брендан Рен, професор по микробна патогенеза на Лондонската школа за хигиена и тропска медицина, вели: „Студијата што тврди дека постои универзална респираторна вакцина звучи премногу добро за да биде вистина, но истражувачите можеби наишле на нов концепт за вакцинација, ако резултатите кај глувците се потврдат во идните студии кај луѓето. Концептот се базира на имитирање на сигналите што нашите имунолошки клетки ги користат за заштита, наместо на традиционалните вакцини кои се потпираат на компоненти од индивидуални инфективни агенси. Новата вакцина стимулира повеќе делови од имунолошкиот систем што се чини дека е причина за широката заштита кај глувците. Тоа е потенцијално ветувачки пристап што би можел да има широки примени и импликации, меѓутоа, сè уште е во рана фаза и студиите досега се на глувци, иако покажуваат добри имунолошки одговори. Следната фаза би биле целосно контролирани студии за заштита од вакцини, директно споредувајќи ги резултатите со постојните формулации на вакцини, иако има долг пат пред да знаеме дали овој пристап произведува безбедна и ефикасна вакцина за луѓето“.

Во студијата, на глувците им била дадена капка од вакцината во носот.

Вакцината нудела заштита неколку месеци од различни видови вирусни инфекции, бактериски респираторни инфекции и грини од домашна прашина, чест предизвикувач на алергиска астма.

Новата вакцина, засега позната како GLA-3M-052-LS+OVA, ги имитира сигналите на Т-клетките што директно ги стимулираат вродените имунолошки клетки во белите дробови.

Исто така, содржи безопасен антиген кој ги регрутира Т-клетките во белите дробови за да му помогне на телото да се бори против патогените со недели или месеци.

извор:нетпрес

фото:Freepik