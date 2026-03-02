Цеца секоја емисија е скарана со некој од колегите од Гранд, овој пат „удри“ на друг: „Селски никаквец не ти е рамен“

Цеца Ражнатовиќ и Александар Милиќ се скараа на снимањето на емисијата „Ѕвезде Гранда“, а пејачката го нарече композиторот „селски никаквец“.

Не е прв пат Цеца и Мили да се скараат за кандидат на музичкиот натпревар, а Ражнатовиќ му се закани на колегата повеќе да не ја задева.

– Па, можам да кажам дека на ова Мили подобро би му било да молчи. За да не ме вознемирува сега при крајот, сега при крајот кога треба да славиме. Селски никаквец не му е рамен, па ниедна жена не ти е рамна на тој јазик -рече Цеца Ражнатовиќ за колегата.

Мили веднаш ѝ одговори на Цеца, која неодамна ѝ се развика на Снежана Ѓуришиќ.

– Слободно сонувај за мене, бидејќи секогаш кога ќе се превртам во кревет се вртам вака, знам дека Цеца ме сонува – рече композиторот.

Цеца му се заблагодари нему и на другите колеги за нивните гласови.

– Ви благодарам што гласавте, конечно добро слушате. Ги прободовте ушите. Благодарност до другите колеги за нивните гласови.

– „Марко доцни во Косово“ – додаде Мили, а истата вечер меѓу жирито владееше општ хаос.

Патем, Цеца Ражнатовиќ наводно има лош однос со Ана Бекута, поради што тие едвај комуницираат за време на снимањето на музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“.

