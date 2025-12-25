Цеца Ражнатовиќ даде свој суд за љубовта: „Секој што треба да си оди од мене, нека замине што побрзо“

Во својата емисија, Цеца Ражнатовиќ сака да разговара со своите гости за сите теми поврзани со нивниот приватен и професионален живот, а бидејќи често е во женско друштво, се случуваат и некои озборувања.

Откако Соња Коциќ откри дека е разведена и дека таа и нејзиниот партнер треба да останат во добри односи ако имаат дете.

– Нашата разделба на почетокот не беше во ред, но како што минуваше времето… Јас сум личност која ги остава работите зад себе. Кога имаш дете, најдобро е што тој секогаш може да ме сврти мене, а јас него, па затоа сум повеќе за опцијата некако да ги средиме работите и да немаме лоши односи – рече таа и додаде:

– Патем, таа вели: „Кога ќе те остави, го шутираш за да оди што е можно подалеку“.

Барбара Бобак и Сања Вучиќ се надоврзаа на оваа приказна, а Барбара вели дека не останала во добри односи со ниту еден поранешен партнер.

– Не се дружам со никого, а инаку, ако под фина мислиш на „чао, чао“, тогаш останав во добри односи – рече Барбара низ смеа.

Од друга страна, Сања вели дека има бивши со кои сè уште е во добри односи и дека и е драго кога ќе ги сретне. Сепак, во љубовниот живот имаше момци кои ги сакаше што подалеку од себе.

– Го наследив тој одреден поглед од мајка ми, само зборувај со мене. Сешто би му рекла- продолжи Сања.

Цеца Ражнатовиќ ја даде своето резиме за љубовта на сите овие изјави.

– Не мора сè да се сведува на тоа како заврши, имаше и некои добри моменти. Ако се разделевме без многу „тегнење“, секогаш сум за тоа да не мора да ги вртиме главите еден од друг. Има и такви за кои би ја преминала улицата на другата страна и би „пу пу ѓавол“. Имам девизи – секој што треба да ме остави, нека си оди што е можно поскоро. Да не го губам ниту моето ниту неговото време. Пушти го сега. Какви искуства сум имала, во ред си. Кога ќе му дадеш шанса на некого – тој едноставно се враќа да те доврши – рече Цеца.

фото:instagram printscreen/cecaraznatovic