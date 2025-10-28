Цеца ја прокоментира изјавата на Јована Јеремиќ за тоа дека сака свадба како на пејачката и Аркан

Цеца Ражнатовиќ се појави на најновото снимање на „Ѕвездите на Гранд“, таа позираше насмеана, а потоа кратко одговори на прашање за документарецот што се снима за Саша Поповиќ:

– Немам што да видам, јас сум дел од тоа – рече таа.

– Само треба да најдам време за концертот и сè за да одам и да го снимам. Навистина е прекрасна идеја.

Јована Јеремиќ рече дека „сака да ја надмине свадбата на Цеца и Аркан“, а Цеца сега коментираше со смеа:

– Ѝ посакувам од срце.

Кога ја прашаа за војната меѓу Вељко и Јована преку социјалните мрежи, Цеца само се насмеа.

фото: Instagram printscreen/ cecaraznatovic/zvezdegranda/ You tube