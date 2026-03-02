Цела деценија тага по Маринко Маџгаљ

На денешен ден во 2016-та година почина Маринко Маџгаљ кој беше српски глумец, пејач и телевизиски водител. Се здоби со популарност во серијата „Црни Груја“, а заедно со Огнен Амиџиќ беше член на музичкото дуо „Фламингоси“.

Маџгаљ е роден во 1978 година во Белград, но пораснал во Котор.

Дипломирал на Факултетот за драмски уметности во 2000 година, во класата на проф. Гордана Мариќ и глумел во Југословенскиот драмски театар, Народниот театар, театарот „Звездара“, театарот „Бошко Буха“, театарот „Битеф“ и театарот „Вук Караџиќ“. Од 2012 година беше постојан член на ансамблот „Ателје 212“.

Стана познат по своите улоги во комедиите и комичните серии „Црни Груја“ и „Дрога Црни во НОБ“, како и љубовните драми „Рањени орао“ и „Грех њене мајке“.

Заедно со Огнен Амиџиќ бил член на музичката група „Фламингоси“ со која го освоил првото место на натпреварот Беовизија во 2006 година. Со Амиџиќ ја водел и забавната емисија „Чао, Дарвин“.

Тој беше во брак со актерката Дубравка Мијатовиќ, од која се разведе во 2014 година. Со неа доби ќерка, Сара, во 2009 година. Последните години од својот живот ги помина со својата свршеница Лана Секулиќ, црногорска новинарка.

Во 2015 година, на Маџгаљ му беше дијагностициран рак на панкреас, поради што беше итно опериран во летото 2015 година. Иако актерот изгледаше дека се опоравува, неговата здравствена состојба одеднаш се влоши и тој почина на 26 март 2016 година.

Комеморација за Маринко Маџгаљ се одржа на 29 март во Ателје 212 на сцената „Мира Траиловиќ“. Бројни актери и пријатели се збогуваа со него. Тој беше погребан истиот ден на Новите Бежаниски гробишта во Белград.

