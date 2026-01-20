Троши како кралица: Еве од што живее Ивана Стаменковиќ Синди

Пејачката Ивана Стаменковиќ, попозната како Синди Моделс, откри дека рекламирањето на социјалните мрежи е нејзин главен извор на приход.

Синди Моделс се смета за една од најатрактивните дами на српската јавна сцена. Таа интригира многумина, како поради емотивната врска со Стефан Плавшиќ, кој претходно беше уапсен, така и поради луксузниот живот што често го прикажува на социјалните мрежи.

– Правам секакви реклами на Инстаграм, па тоа е она што го правам сега. Работам многу години од мои 14 години, па сега можам да се пензионирам, претпоставувам дека го заслужувам тоа – нагласи таа и откри дали може да се заработат добри пари од оваа работа:

– Да, ако го правиме она што го правиме добро и ако ја работите добро таа работа, тогаш разни компании ве ангажираат. Нема да зборуваме за бројките сега… – изјави пејачката во една прилика за тамошните медиуми.

Foto: printscreen/instagram/