Трикови како да се ослободите од жолтите дамки на душекот

Жолтите дамки на душекот се чест проблем, дури и кога редовно ја менуваме постелнината и внимаваме на хигиената во спалната соба. Сепак, со соодветен третман, тие можат брзо да се отстранат.

Најчесто се предизвикани од пот, природни телесни масла, повремени истурања на течности или долготрајна употреба без заштитна навлака. Иако на прв поглед изгледаат трајно, во повеќето случаи е можно значително да се намалат или целосно да се отстранат со малку трпение и соодветна техника.

Првиот чекор е да се утврди дали душекот е целосно сув. Ако дамката е свежа, важно е нежно да се апсорбира вишокот течност со чиста крпа или хартиена крпа без триење, бидејќи триењето може дополнително да ја притисне нечистотијата во влакната. Во случај на постари, веќе исушени дамки, добро е прво да се исчисти површината со правосмукалка за да се отстрани прашината и малите честички.

Еден од најчестите домашни средства вклучува комбинација од сода бикарбона и мала количина вода или 3 проценти водород (водород пероксид). Смесата се нанесува тенко на засегнатото место и се остава да делува неколку часа. Содата бикарбона помага во разградувањето на непријатните мириси и апсорпцијата на влага, додека пероксидот може да го осветли жолтилото. По сушењето, остатоците треба темелно да се исчистат со правосмукалка. За почувствителни материјали, се препорачува претходно да се тестира на помал, скриен дел од душекот за да се избегне промена на бојата или оштетување на ткаенината.

Доколку станува збор за дамки од пот, може да помогне и благ раствор од оцет разреден со вода, кој лесно се нанесува по површината. Важно е да не се натопува премногу душекот бидејќи вишокот влага може да доведе до развој на мувла. По третманот, душекот треба да се остави на добро проветрено место, по можност со отворен прозорец или вентилатор, додека не се исуши целосно.

За тврдокорни или многу стари дамки, понекогаш е потребно да се повтори постапката неколку пати или да се прибегне кон специјализирани средства за чистење на тапациран мебел. Во ситуации кога дамките длабоко навлегле во душекот или има непријатен мирис кој не исчезнува, професионалното длабинско чистење може да биде најдоброто решение.

За да се спречи повторно појавување на жолти дамки, се препорачува да се користи квалитетна заштитна навлака за душекот што може редовно да се пере. Редовното проветрување на спалната соба, вртењето на душекот според упатствата на производителот и повременото попрскување сода бикарбона за освежување, исто така, може да го продолжи неговиот век на траење и да го одржи свеж.

извор: Курир

фото:Freepik