„Треба да го тужи хирургот за носот“: Носот на Душица Јаковљевиќ е целосно деформиран (видео)

Водителката Душица Јаковљевиќ привлече големо внимание поради промените на носот, кој е значително искривен.

Душица неодамна се појави на малите екрани за почетокот на емитувањето на ријалити програмата „Елита 9“, а гледачите беа изненадени од нејзиниот изглед.

Видеото брзо стана вирално на социјалната мрежа TikTok, а изненадените коментари следуваа еден по друг.

„Итно да го тужи хирургот “, „Носингер за боксерски натпревар“, „Што се случи?“, „Носот ѝ е целосно деформиран, дали го гледа ова?“, „Душица е деформирана, нека го поправи ова“, „Ова изгледа ужасно, нека го тужи хирургот“… и многу други.

Да потсетиме, Душица, по сопствено признание, досега шест пати го оперирала носот.

Foto: print Screen/Instagram/Tiktok