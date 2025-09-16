„Треба да го тужи хирургот за носот“: Носот на Душица Јаковљевиќ е целосно деформиран (видео)

Водителката Душица Јаковљевиќ привлече големо внимание поради промените на носот, кој е значително искривен.
Душица неодамна се појави на малите екрани за почетокот на емитувањето на ријалити програмата „Елита 9“, а гледачите беа изненадени од нејзиниот изглед.
Видеото брзо стана вирално на социјалната мрежа TikTok, а изненадените коментари следуваа еден по друг.
„Итно да го тужи хирургот “, „Носингер за боксерски натпревар“, „Што се случи?“, „Носот ѝ е целосно деформиран, дали го гледа ова?“, „Душица е деформирана, нека го поправи ова“, „Ова изгледа ужасно, нека го тужи хирургот“… и многу други.
Да потсетиме, Душица, по сопствено признание, досега шест пати го оперирала носот.
Foto: print Screen/Instagram/Tiktok