Тошо Филиповски во „Ништо лично“: „Мултимедијалниот рок музеј во Кочани би му ја вратил душатата на градот и помогнал тој повторно да заживее“ (ВИДЕО)

Уште во средношколските денови во Кочани во 1986 го основал македонскиот пионерски хардкор-бенд „Die Himmelstrasse“. По враќањето од војска и по доаѓањето на студии во Скопје, започнал со својот музички активизам насочен кон развојот на македонската, пред сѐ андерграунд сцена. На преминот од 1989 во 1990 година, го публикувал првиот македонски музички фанзин, „Тешкото“, а со почетокот на новата декада започнал да се појавува и со повремени написи во „Студентски збор“, „Млад борец“, „Тротоар“, „Метро“, „Џоинт“. Во периодот од 1996 до 1997 бил главен уредник на музичкиот магазин „Град“.

Од 1992 до 2001 година бил организатор на пет изданија на музичкиот „Underground Festival“, единствениот таков интернационален фестивал во Македонија во тој период сѐ до 2009 година, промовира и многубројни концерти на домашни и на странски панк рок и андерграунд – состави.

Од 1990 година започнува и неговиот медиумски, пред сѐ радиоангажман, со неколку специјализирани емисии за македонска музика. Најпрво на Младинското радио „Клуб 100“, потоа на Студентското радио, и најдолго на „Канал 103“, а со краткотраен ангажман ќе биде и на брановите на „Радио Равел“.

Во периодот 1994 – 1997 година ќе се потпише како автор на култната музичка емисија „Досие” на ТВ Сител, која ќе доживее 77 изданија. Од пролетта 1997 до есента 1998 година, на ТВ Телма, со сличен концепт за популаризација и за афирмација на македонската рок-сцена, ќе биде автор на емисијата „За македонцката музика“.

Од 1994 до 2011 година, неговата издавачка куќа „Корпус Деликти Рекордс“ објавува десетина касети и цедеа на македонски бендови.

За време на својот ангажман (1998 – 2005) во Центарот за изведувачки уметности „Мултимедиа“, го иницира еднодневниот уличен проект, протест во движење со име „Преку таквото“, одржан на 01.10.2001, кој претставува еден од првите организирани изблици на пацифистичкиот граѓански активизам на македонската рок-сцена.

Во 2002 година, како дел од заедничкиот тим на ЦИУ „Мултимедиа“ и на „Литиум Рекордс“, го организира првиот музички фестивал на отворено во Македонија, „Аларм“.

По некоја година, извесен период ќе работи и во „Литиум Рекордс“, како промотор на музичките настани во организација на издавачката куќа. Во првата декада од новиот милениум работи и како менаџер на „Кинг Наат Велиов & Original Kočani Orkestar“.

Повеќе од 30 години е активен и пасиониран собирач на музички артефакти, изданија и на информации за македонската рок-сцена. Во последните 10 години активно работи на создавање услови за отворање на рок-музеј односно центар за истражување, архивирање и промовирање на македонската рок-музика.

Како хроничар на времето автор е на најзначајните дела од областа на рок ен рол музиката и субкултурата воопшто во Македонија, како и винилното издаваштво на носачи на звук од оваа област.

Ги создава и издава капиталните изданија како „Македонската рок енциклопедија“, „Македонскиот рок времеплов“, „Македонска дискографија – винили (1958-2019)“, биографијата за култната група „Мизар – откровенија“, како и биографијата на еден од најзначајните македонски дејци и изведувачи на аклтернативната сцена, Горан Трајковски „Го-Тра“.

На гости во интер ток шоуто „Ништо лично“ кај Антонио Димитриевски беше токму тој, Тошо Филиповски кој во 2021 година е и добитник на највисоката државна награда „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ за остварување во областа на публицистиката примена на 21 декември 2021 година доделена во свечената сала на Собранието на Република Македонија.

За неговата новинарска кариера, музичките изданија, пишувачкото авторство, претстојниот долгонајавуван проект: Рок музеј, архив и библиотека кои би биле лоцирани во Кочани, за МКЦ, просторот Апотека и (недо)разбирањата со актуелниот директор, за македонската музика и домашната рок сцена, за односот на државата кон естрадата и музичката култура, за Кочани по трагедијата и можностите како повторно градот да заживее… И за уште многу клучни и важни теми од музичката култура и субкултура, на кои меѓудругото се темели и идентитетот на една нација.