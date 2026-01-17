Тина Русева победи на The Voice of Europe

Mакедонската пејачка Тина Русева го освои првото место на The Voice of Europe, откако кон крајот на минатата година импресионираше на The Voice of Germany.

Иако не стигна до титулата таму, нејзиниот талент не помина незабележан бидејќи таа сега се квалификуваше за финалето на овој онлајн натпревар благодарение на масовната поддршка од фановите.

The Voice of Europe се одвиваше преку Инстаграм, каде натпреварувачите собираа поени од онлајн гласови и од жири комисија.

Тина доби над 40.000 лајкови за само 24 часа, намногу гласови од публиката.

Гласањето започна на 16 јануари во 18:00 часот и заврши денес во исто време.

Честитки, Тина! Македонија е горда на твојот триумф!

Foto: printscreen/facebook/instagram/tina ruseva