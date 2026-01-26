Тетоважи на интимните делови: Теодора Џеверовиќ во црно бикини предизвика „бура“ на социјалните мрежи

Пејачката Теодора Џеверовиќ објави провокативни фотографии во црно бикини, а погледите на сите ги привлекоа нејзините тетоважи на интимните делови. Теодора Џеверовиќ, која неодамна беше цел на еден настап, повторно привлече големо внимание од јавноста со објава на социјалните мрежи. Имено, Теодора сподели фотографии на кои позира во тесно црно бикини, нагласувајќи ја својата совршена фигура.

Освен извајаниот стомак и бујното деколте, посебно внимание привлекоа и тетоважите на интимните делови од телото. Под градите има тетоважа во облик на срце, додека на левиот колк, веднаш под гореспоменатата тетоважа, е нацртано крило, што дополнително го нагласуваше нејзиниот провокативен изглед.

Целиот стајлинг го комплетираше со црна шапка. Како што се очекуваше, објавата предизвика лавина од коментари и лајкови, а обожавателите ја обсипаа со комплименти за нејзиниот изглед.

фото: print screen/Instagram/teodoradzehverovic