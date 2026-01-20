Теодора Џеверовиќ за нејзината борба со здравственото нарушување: „Се мразев себеси“

Теодора Џехверовиќ првпат се појави во „Ѕвездите на Гранд“ кога го започна своето музичко патување, а се појави во јавноста за време на учеството во реалното шоу „Задруга“.

Теодора е личност полна со позитивна енергија, но тоа не било секогаш случај. Имено, во една прилика откри дека поминувала низ агонија, а потоа доживеала ментален слом.

Имено, таа открила дека страдаla од булимија.

– Булимијата се случи затоа што бев дете и не размислував трезвено. Во тој период бев ментално уништена, но од сето тоа излегов како победник и се смеам на сето тоа. Тоа беше вистински проблем. Се мразев себеси кога не повраќав. Сите околу мене беа слаби. Сите јадеа што сакаа, а јас пиев вода и се здебелив – рекла Теодора во својата исповед пред неколку години.

Денес, таа обрнува многу внимание на својот изглед, а она што не ѝ се допаѓало кај себе го корегирала со естетска хирургија, а пред неколку години ги зголемила и градите.

Foto: print screen/Instagram/teodoradzehverovic