Теодора Џехверовиќ го запали Дубаи: Бујните облини ги „спакува“ во бело бикини

Пејачката Теодора Џеверовиќ (28) моментално ужива во Дубаи, од каде што реди објави на својот Инстаграм профил.

Како и обично, таа објави серија фотографии во костим за капење, а овој пат позираше на плажа во бело бикини кое ги истакнуваше нејзините бујни облини.

Имаше премачкано сјајна кожа, а едвај ги задржа своите бујни гради, па погледите на присутните беа насочени само кон неа.

Заводливо позираше на лежалка, дополнително истакнувајќи ги своите атрибути.

Теодора неодамна нагласи дека сака да се исполни како сопруга и мајка.

– Задоволна сум од тоа како испадна албумот, дури и подобро отколку што очекував. Имаше многу пораки за поддршка, луѓето се забавуваа одлично на промоцијата. Секогаш има негативни коментари, сакам и јас да ги слушам. Сакав да направам чекор напред и мислам дека успеав во тоа – рече таа и откри дали има време за љубов.

– Секогаш има време за сè, ако го сакаме. Моментално мојот фокус е на работата, но не сакам да зборувам за мојот емотивен живот. Братучетка ми го разбуди мајчинскиот инстинкт. Се прашувам каква мајка ќе бидам, сакам тоа да се случи еден ден. Ме „туркаат“ да научам како да менувам пелени, најтешко ми е можеби затоа што е хиперактивна. Искрено, многу е тешко, речиси невозможно да се одвои приватниот живот од бизнисот, но тоа е цената на јавната работа – истакна таа и додаде дека ужива во домашните работи:

– Јас ја работам целата работа, одам на пазар, подготвувам, готвам. Единственото нешто што никогаш не го правам е да се ценкам – нагласи Џеверовиќ за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/teodoradzehverovic