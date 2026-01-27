Телото испраќа сигнали: Еве зошто се дебелееме во одредени делови на телото

Не е само генетика – масните наслаги можат да испраќаат сигнали за хормоните, стресот и начинот на живот. Еве како да ги разберете.

Повеќето од нас забележуваат дека се здебелуваме на истите места – нашиот стомак, колковите, бутовите или рацете. И додека генетиката или лошата исхрана често се обвинуваат, нашите тела всушност се обидуваат да ни кажат нешто. Масните наслаги не се само естетски проблем – тие често се знак на внатрешни промени и пораки што треба да ги разбереме.

Ако маснотиите се акумулираат околу стомакот, телото може да сигнализира проблем со хормоните, особено покачен кортизол, хормонот на стрес. Долгорочниот стрес, нередовниот сон или емоционалното прејадување може да доведат до овие „масни јастучиња од стрес“.

Кога килограмите се таложат на колковите и бутовите, телото често реагира на естроген. Кај жените, ова е природен начин за складирање енергија за репродуктивни потреби, но може да се влоши со несоодветна исхрана и недостаток на вежбање.

Масните наслаги на рацете и градите можат да укажуваат на дисбаланс на тироидната жлезда, додека кај некои луѓе, вишокот околу вратот и брадата е поврзан со хормони за раст и инсулин.

Важно е да се разбере дека овие промени не се знак на мрзеливост – телото едноставно комуницира на овој начин. Правилната исхрана, доволното спиење, физичката активност и намалувањето на стресот можат да помогнат, но прво е важно да се препознае што телото се обидува да ни каже.

Гледањето на телото како сојузник, а не како непријател, може да го промени пристапот: масните наслаги повеќе не се само естетски предизвик, туку важен сигнал што повикува на грижа за себе. Разбирањето на овој сигнал е првиот чекор кон поздрав и поурамнотежен живот.

извор:попара.мк

фото:Freepik