„Таткото ја изгуби улогата во семејството“ – Марија Шерифовиќ за воспитувањето на децата

Марија Шерифовиќ им постави прашање на обожавателите за воспитувањето деца и тепањето.

Пејачката Марија Шерифовиќ денес на социјалната мрежа Инстаграм постави необично прашање за своите следбеници.

Таа постави анкета во која луѓето гласаа „за“ и „против“ за тоа дали тепањето е оправдан метод на дисциплина.

– Да ја започнеме неделата со малку балканско-родителска анкета: Дали тепањето е од рајот? – праша познатата пејачка.

Патем, неодамна имаше случај каде што ќерка го тужеше својот татко затоа што ја удрил, што крена голема прашина во медиумите.

Целата ситуација ја поттикна Марија да разговара за оваа тема со своите обожаватели, со кои често комуницира преку социјалните мрежи.

Судејќи според гласањето, 68 проценти се за „од рајот, е не“, а 32 проценти се за „секако дека не е“.

Потоа, Шерифовиќ сподели видео во кое се истакнува: „Непопуларна психологија: љубов, воспитување, цврста рака и карактер“. Каде што еден инфлуенсер нагласува дека во модерното време, голем акцент се става на правата на децата и дека таткото ја изгубил својата улога во семејството.

Очигледно, пејачката е за традиционалниот метод на воспитување деца.