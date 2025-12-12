Танцува заводливо пред камерата без градник – Рада во никогаш пожешко издание

Пејачката Рада Манојловиќ објави провокативно видео на кое танцува во фустан со длабоко деколте, без градник под него.

Рада, која не е воодушевена кога новинарите ја нарекуваат поп-пејачка, се појави пред камерата во розов фустан со светки без градник, а видеото на кое ги крева ремењата и заводливо гледа во камерата додека танцува на нејзината нова песна „На путу до Беча“ привлече големо внимание.

Пејачката целосно се опушти и покажа страна што публиката не ја гледа често – смела и самоуверена.

Коментарите се наредија, а многумина ја фалеа што изгледа подобро од кога било.

Пејачката е позната по тоа што секогаш нагласува дека одржува природен изглед и дека ништо не ѝ е направено на телото освен забите. Видеото брзо стана вирално, а обожавателите велат дека таа „ја запалила сцената“.

Foto: print screen/Instagram/radamanojlovic