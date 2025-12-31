Танцува во црно мини фустанче: Луна Ѓогани ја откри својата згодна страна (видео)

Инфлуенсерката Луна Ѓогани објави видео на кое заводливо танцува во црно мини фустанче и ги запали социјалните мрежи.

Луна Ѓогани, која сме навикнати да ја гледаме како мајка во опуштена облека и без ниту трошка шминка, сега ја откри својата згодна страна.

Таа го покажа својот нов, провокативен изглед на Инстаграм. Ѓогани ги истакна градите и нозете и заводливо танцуваше додека се снимаше во огледалото.

Луна никогаш не изгледала подобро, како што забележаа нејзините следбеници на социјалните мрежи, а црната облека совршено ѝ стоеше. Мини фустанот ги истакнуваше нејзините облини, а косата ја пушти преку рамената.

Foto: printscreen instagram/luna_djogani