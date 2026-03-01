„Танец“ се подготвува за Велигденскиот концерт

Националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“, го подготвува својот традиционален Велигденски концерт, под насловот „Велигденско празнување“ кој оваа година носи посебна порака и енергија поврзано со моќното мотото на новата концертна сезона „Пулсот на предците во ритамот на денешницата“.

„Танец“ ќе претстави програма која е мост помеѓу вековното наследство и модерниот сензибилитет, велат оттаму.

Годинашното издание на Велигденскиот концерт на „танец“ ќе се одржи во Македонски народен театар на 8 април, со почеток во 20 часот.

Билетите ќе бидат достапни на билетарницата на МНТ и онлајн преку официјалната мрежа на МНТ.

извор:нетпрес

фото: Танец/You yube