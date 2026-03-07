Тања Савиќ блесна на концертот на Снежана Ѓуришиќ, легендата ја пофали својата колешка

Тања Савиќ блесна на концертот на Снежана Ѓуришиќ, легендата ја пофали својата колешка

Една од најпопуларните пејачки од помладата генерација, Тања Савиќ, беше специјален гостин на концертот на Снежана Ѓуришиќ во салата МТС.

Тања изведе две песни, „Златник“ и „Где љубав путуј“ (Каде што патува љубовта), и ја воодушеви публиката со својот моќен глас и емотивна интерпретација, која ја награди со громогласен аплауз.

Оваа музичка средба дополнително ја збогати вечерта исполнета со врвни интерпретации. Додека овој концерт уште еднаш потврди дека Тања е една од најомилените пејачки на  сцената, како меѓу публиката, така и меѓу нејзините колеги.

 

Да, потсетиме дека Тања Савиќ и нејзиниот тим се подготвуваат за концерт што ќе се одржи на 23 мај во Загрепската арена.

