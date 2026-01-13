„Таа е ангел“ – еве како Драгана Мирковиќ ужива во улогата на баба според пејачката

Иако е позната по своите јавни конфликти, Маја Николиќ има и многу пријателства.

Таа е особено блиска со Драгана Мирковиќ, нарекувајќи ја ангел, а откри и како Драгана ужива во улогата на баба.

Таа исто така нагласи дека многу ја сака Стоја Новаковиќ.

– Јас најмногу ја сакам Стоја, Драгана Мирковиќ ми е кума, таа ми го крсти Лука, синот на мојот брат кој се ожени со Ана Бучевиќ. Ние сме семејство. Гаго, честитки за раѓањето на твојта внука, те сакам. Ме покани да дојдам во замокот. Таа е најсреќна сега, целото свое време го посветува на тоа дете. Драгана е ангел од жена, Стоја е најчиста по душа. Има многу прекрасни луѓе на шоубизнисот сцена, Инди, Бојан Бјелиќ, фантастични. Катарина Грујиќ, Мина Костиќ, сите се позитивни луѓе – изјави таа еднаш за Блиц.

Foto: print screen/Instagram