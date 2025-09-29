Свечено доделување на наградата „Анте Поповски – Антево перо“ 2025 година

Централниот настан на осмото издание на меѓународната поетско-културна манифестација „Анте Поповски – Антево перо“ ќе се одржи на први октомври (среда) со почеток во 19:00 часот во прекрасниот амбиент на Музејот на македонската борба за самостојност во Скопје.

На почетокот на вечерта, присутните ќе имаат можност да проследат кус аудио снимка изворно со гласот на Анте Поповски.

Низ динамично осмислената програма ќе нè води Александра Јуруковска, која најпрво ќе презентира кус приказ на најважните карактеристики кои му дадоа белег на годинешниот конкурс.

За естетските вредности на збирките на добитнците на традиционалните поетски награди, „Антево перо“ „Антев златник“ и „Антев часовник“, во продолжение ќе се осврне членот на жири-комисијата д-р Атина Цветаноска, по што ќе следи и врачување на наградите. Публиката ќе проследи и поетско читање, на кое ќе се претстават годинешните лауреати и авторите кои беа селектирани во потесниот избор за наградите.

На крајот од вечерта Жорж и Александар Поповски од Здружението за зачувување на делото на Анте Поповски ќе ги презентираат активностите во рамки на целата Манифестација.

Foto: Тимот на Антево перо