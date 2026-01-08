Сузана Манчиќ со години не славила празници: „Не правев разлика помеѓу Слава и Божиќ“

Водителката Сузана Манчиќ денес ужива во празничното расположение и Божиќ, но се сеќава на времето кога овој голем празник не се славеше во нејзиниот дом.

– Јас припаѓам на комунистичката генерација, до моите 15-16 години не правев разлика помеѓу Божиќ и Слава, додека Велигден секогаш ми беше препознатлив по вапцањето јајца. Не славевме, татко ми беше комунист, Партизан, но од средината на осумдесеттите години почнавме да славиме – рече Сузана во еден момент и истакна дека денес го обожава тој празничен дух, иако празниците ја прават малку тажна.

Божиќните празници сè уште традиционално се слават со семејството.

–Целото мое најблиско семејство беше тука на вечера, имаше многу работа! Денес одиме кај брат ми на божиќен ручек, така го делеа нашите родители. Секогаш одевме кај тетка ми на Бадник, чичко Миленко правеше пијан крап, па јас го направив по негов рецепт, а денес, како што знаете, се јаде месо, тоа е крајот на постот – објасни водителката.

Сузана не крие дека е религиозна, а откри и како го доживува Бога.

– Моите верувања се во добрина, вистина и правда, така го доживувам Бога. За мене, религијата, верата, Бог е нешто што е добро, вистинито и праведно. Кога мислам дека би можела да бидам поблиску до Бога, само да ја зборувам вистината, да ги сакам луѓето и тоа е тоа. Да се ​​грижиме едни за други, да се почитуваме едни со други, така можеме да ја зачуваме нашата улица, нашето поле, нашиот овоштарник – нагласи Сузана.

фото: printscreen/instgaram