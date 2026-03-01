Сузана Манчиќ со брутален одговор на прашањето од што заработува: „Од ку*вање…“

Водителката Сузана Манчиќ откри дека во текот на кариерата честопати наидувала на непријатни и несоодветни прашања поврзани со нејзината работа.

Сузана е една од најпознатите дами од телевизија со децении, а и покрај бракот со грчкиот бизнисмен Симеон Окомокос, таа сè уште работи со полно работно време.

Во интервју за медиумите, таа зборуваше за навредливите прашања со кои се соочувала претходно, на кои, вели таа, секогаш имала подготвен одговор во нејзиниот препознатлив стил.

– Водам две емисии на српската телевизија. Не ми е здодевно, никогаш немам доволно работа. Јас сум работохолик. За мене, најголемите навреди беа пред околу десет или дваесет години, кога некој новинар ме праша: „Извинете, но што работите за живот?“ Ми се чини дека сакам да кажам: „Од ку*вање, п**ка ти метерина“!“ Цел живот работам на две или три работи и сум среќна затоа што имам своја егзистенција, како и свое име и презиме – изјави таа за Радио Светски.

фото:Instagram printscreen/suzanamancicofficial