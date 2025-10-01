Сузана Манчиќ ја откри висината на пензијата и призна како живее – еве колку пари ѝ лежат на сметка секој месец

Водителката Сузана Манчиќ повторно е во центарот на вниманието овие денови, откако нејзината ќерка Теодора се омажи за маж 23 години постар од неа.

Патем, Сузана Манчиќ официјално се пензионираше пред две години, а еднаш откри колку пари добива секој месец. Станува збор за бројка од 53.000 динари!

– Планирам пензионерските денови да ги поминам „лесно“. Со многу уживање. Го сакам животот, сакам да патувам… Ќе имам време за сè. Што се однесува до износот, минимумот е минимум! Но, инвестирав мудро сите овие години и немам од што да се плашам – неодамна изјави Сузана Манчиќ и додаде…

– Понекогаш имаш пари и можеш да си дозволиш нешто што сакаш, но ниту тоа што ги немаш не е страшно. Страшно е кога немаш доволно за лекови, за некои основни работи, но фала му на Бога, пензијата ти доаѓа. Некому му се доверив колку ми е пензијата, потоа порталите се запалија како „скандалозно колкава е пензијата на Сузана Манчиќ, 53.000 динари“. Па, не дај Боже, луѓето живеат со толку пензија – рече Сузана Манчиќ и нагласи дека секогаш рационално ги трошела парите што ги заработувала.

– Имав еден рационален и штедлив момент. Половина трошев, половината тргав нанастрана, па затоа многу заработував во животот. Можеш да живееш од таа пензија, особено кога работиш нешто друго покрај тоа – истакна водителката.

Foto: print Screen/Instagram