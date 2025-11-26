Сузана Манчиќ ги налути минувачите давајќи лош пример: „Се однесуваше како да е …“

Сузана Манчиќ се смета за една од најатрактивните, но и најтемпераментните водителки. Таа еднаш предизвика возбуда на улицата кога го остави својот автомобил на тротоарот во една од најпрометните области во градот.

Имено, водителката ги разбесни минувачите откако го остави својот луксузен автомобил на место означено како забрането за запирање и паркирање.

– Не можевме да веруваме. Таа само застана, го заклучи автомобилот и отиде во бутикот како сè да е сосема нормално – рече минувач кој беше на местото на настанот.

– Не е прв пат да гледаме вакви ситуации, но сепак очекуваме јавните личности да ги почитуваат правилата – коментираше друг.

Сузана е во брак со грчкиот бизнисмен Симеон Отсомокос многу години и живее помеѓу Белград и Атина.

Таа неодамна зборуваше за поделба на имотот.

– Јас имам имот, гледате, одличен за српски услови, тој за неговите грчки и доста. Сега, за да не дојде до тоа, и сигурно би имало некои сомнежи, несогласувања, што ќе се случи, како. Што сака оваа Србинка, да нè казни. Таа ни го украде таткото, ќе ни го украде и имотот. Реков, ајде, да го ставиме на хартија дека сè што е мое е мое, сè што е твое е мое (смеа) – рече Сузана Манчиќ и се расплака во смеа, а потоа додаде дека се шегува.

– Еден ден кога ќе треба да го поделат имотот, нема расправија, нема крв поради нередот… – рече за Уна.

Foto: print screen/Instagram