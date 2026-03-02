Ставете го ова во вашиот плакар и ослободете се од влагата и непријатните мириси засекогаш

Доаѓањето на пролетта и променливите температури честопати носат досаден проблем во нашите домови – влага во плакарите. Сигурно некогаш сте го отвориле вашиот плакар и вашата омилена маица мириса на „влага“, иако е чиста.

Пред да потрошите пари на скапи освежувачи на воздух полни со хемикалии, пробајте ги триковите што ги користеле нашите баби, кои повторно се хит на социјалните мрежи.

Чудотворна креда против влага

Обичната бела креда што ја користат децата во училиште е неверојатен собирач на влага. Кредата е природно порозна и апсорбира вишок вода од воздухот пред да стигне до вашата облека.

Што да направите: Врзете неколку парчиња креда во мрежа или ставете ги во стар чорап и закачете ги во аголот од плакарот. Менувајте ги еднаш месечно и заборавете на мувлата.

Ориз – повеќе од само прилог за ручек

Оризот е светски познат по тоа што апсорбира влага (само сетете се на трикот со телефонот што паднал во вода).

Што да направите: Истурете една шака ориз во мала тегла без капак или памучна кеса. Ако сакате вашиот плакар да мириса како хотел, капете 5-6 капки есенцијално масло од лаванда или лимон директно врз зрната.

Дрвени штипки за алишта како миризливи „дифузери“

Ако имате дрвени штипки за алишта, имате и бесплатен освежувач на воздух. Дрвото е одлично за задржување на мириси.

Што да направите: Натопете штипка за алишта со вашиот омилен парфем или есенцијално масло и закачете ја на закачалка во вашиот плакар. Мирисот полека ќе се ослободува со недели.

Златно правило: Никогаш не враќајте „получиста“ облека!

Нутриционистите и експертите за хигиена предупредуваат дека најголемата грешка е враќањето облека што сте ја носеле само еднаш. Честичките од кожа, парфемот и потта во затворениот простор на вашиот плакар стануваат плодна почва за непријатни мириси. Ако предметот не може да се пере, барем добро проветрете го пред да го вратите на полицата.

