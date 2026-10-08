Ставете го ова на темето пред миење: Косата ќе расте како луда

Ако вашата коса се разретчува, е слаба и прекумерно опаѓа, сокот од кромид може да биде одличен природен лек.

Употребата на кромид во третманите за коса првенствено се заснова на неговата природно висока содржина на сулфур.

Бидејќи сулфурот е клучен елемент во синтезата на кератинот – основниот протеин што ја гради влакното – сокот од кромид долго време е популарен избор за домашни маски за коса.

Иако копривата е лекот што најчесто се препорачува во овој регион за ревитализација и згуснување на косата, кромидот исто така има долга историја на употреба во народната медицина. Сокот се втрива директно во коренот; ова особено се препорачува за лица со разретчена, слаба коса или за оние кои се соочуваат со значително опаѓање на косата.

Сепак, важно е да имате реални очекувања. Маската подготвена на овој начин не може веднаш да ја промени природната густина на косата ниту да ја реши секоја можна причина за опаѓање на косата, но може да послужи како корисен дополнителен третман, под услов да не предизвика несакана реакција на кожата.

Како да ја подготвите маската од кромид

Излупете еден голем кромид и исечкајте го на ситни парчиња. Сомелете ги во блендер или соковник, а потоа исцедете ја добиената смеса низ газа или чиста крпа за да го извлечете бистриот сок.

Нанесете ја подготвената течност директно на скалпот и втријте ја во коренот со нежни, кружни движења. Оставете ја да делува 30 до 60 минути, а потоа темелно измијте ја косата со благ шампон.

Поради силниот, карактеристичен мирис, можеби ќе треба да ја измиете косата со шампон двапати. Ако имате чувствителен скалп, пред употреба тестирајте мала количина од сокот на мал дел од кожата. Ако почувствувате пецкање, црвенило или чешање, веднаш исплакнете го третманот и не го користете повторно.

фото:Freepik

извор:попара.мк