Старлетата се соблече гола – Го исплази јазикот, а интимните делови ги покри со пуканки (фото +18)

Старлетата Тамара Бојаниќ го запали интернетот со провокативна фотографија од кревет на која покажува дека е подготвена да гледа филм.

Старлетата Тамара, која често се фали со својата импресивна заработка на платформата Onlifens, често објавува провокативни фотографии од себе во долна облека или костими за капење на социјалните мрежи. Сега таа отиде чекор понатаму.

Бојаниќ удобно се смести во кревет, сосема гола, и ги покри интимните делови со големо пакување пуканки.

„Некој за филм и релаксација“, напиша Тамара. Коментарите стигнаа со брзина на светлината: „Толку си убава“, „Охо“, „Дали е тоа солена пуканка“, „Многу секси и креативно, по почит“, „Ајде, само Netflix и опуштете се“.

Тамара не го крие фактот дека отсекогаш сонувала да живее луксузен живот, а тоа се остварило кога почнала да ги продава своите голи фотографии.

Foto: Instagram printscreen/tammbojanic