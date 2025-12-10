Радио Милева заводлива

Станија Добројевиќ подготвена за жешка акција: Старлетата во провокативна облека прати поздрав од бањата

2 мин. читање
Станија Добројевиќ подготвена за жешка акција: Старлетата во провокативна облека прати поздрав од бањата

Старлетата Станија Добројевиќ повторно ги „запали“ социјалните мрежи позирајќи во провокативна долна облека.

По бурното раскинување со учесник на „Елита“ Асмин Дурџиќ, Станија е во Мајами, каде што целосно се посвети на својот нов бизнис.

Таа важи за една од најатрактивните дами на  јавна сцена, а стана позната по своите жешки фотографии пред повеќе од 15 години.

Старлетата позираше и се  фотографираше овој пат во бањата, облечена во  долна облека од тантела, чорапи и жартиери во боја на кожа. Секако, нејзините облини ги истакна во преден план: извајаниот стомак, тесениот струк и бујните силиконски гради.

Таа има над милион следбеници на Инстаграм, кои имаат можност секојдневно да ја видат нејзината провокативна содржина – вклучувајќи ја и нејзината најнова фотографија. 

Foto: printscreen instagram/stanijadobrojevic

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top