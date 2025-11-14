Српската пејачка стана мајка во шестата деценија: „Бев загрижена дека ми истекува времето“

На 52 години, пејачката Сања Малетиќ ја оствари својата животна желба и стана мајка по долга борба за потомство.

Сега таа зрачи од среќа, а призна и колку мајчинството ја променило.

– Многу ме промени. Станав понежна и насмеана жена по тежок период кога бев загрижена, бидејќи се приближуваше времето кога нешто позитивно повеќе не можеше да се случи во таа насока. Потоа Бог интервенираше и одлучи да ми даде ќерка и сега сум среќна жена. Не мислам дека некогаш сум светела толку светло како што сум сега – изјави Сања за Hype.

– Секое утро му се заблагодарувам на Господ Бог за животот што ми го даде на крајот од сите борби. Бев на крајот од патот да ја изгубам сета надеж, но не успеав. Успеав на оваа возраст – рече Сања низ солзи и додаде:

– Бев инспирација за себе, се охрабрив. Постојат две од мене, едната е многу нежна, кревка и слаба. Уште една Сања што може да го преврти светот наопаку. И потоа побарав инспирација во себе. Кога таа Сања, која има Хашимото и е болна од тироидната жлезда, ќе се поколеба, тогаш таа Сања што оди низ светот ќе ја фати. Се надевам дека ќе бидам инспирација за другите жени и ќе им кажам да не се откажуваат. Дека годините не се важни, тие се само бројки. Важно е како се чувствувате, каква е вашата ментална состојба – рече пејачката за време на прославата на крштевањето на нејзиниот наследник.

фото:Instagram printscreen/ sanjamaletic.fp