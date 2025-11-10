Српската пејачка сними музички спот со две верзии: Едната за на Јутјуб, другата за на нејзиниот профил на „Only Fans“ – сајтот за возрасни (ВИДЕО)

Српската пејачка Тамара Радмиловиќ која стана позната по своите разголени фотографии и клипчиња, акко и жешките лезбо акции со други старлети на „Онли фанс“, реши да ја прекине својата музичка пауза. По долгиот музички пост, таа повторно влезе во студио, а наскоро ќе и ги претстави своите нови песни и видеа на публиката.

Популарната Таќа и претходно снимаше провокативни видеа, но овој пат решила да отиде чекор понатаму.

Интересно е што оваа сопственичка на личен профил на „Онли фанс“ ќе сними два видеа за истата песна.

Едниот спот, кој ќе биде мошне провокативен, со поексплицитни кадри и ќе биде објавен исклучиво на гореспоменатата апликација, додекаа вториот, со цензурирана верзија, ќе биде објавен како музичко видео на „Јутјуб“.

А што е тоа што ги интересираше мажите за кои беше распишан конкурс да се пријавуваат за да бидат одбрани оние што ќе бидат во тие видеа, дознајте повеќе во клипот подолу!

Фото и видео: Инстаграм/malla_tacca