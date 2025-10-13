Српската пејачка банкротирала поради приватниот бизнис: „Дадов се’ што имам“

Пејачката Марина Тадиќ (42) поседува куќа во Авала која ја издава под кирија за прослави, а како што самата призна, поради недвижниот имот се задолжила во големи долгови.

Марина зела кредит за да започне приватен бизнис, а во тоа време зборувала за финансиските проблеми.

– Банкротирав поради таа куќа! Така е во секој бизнис, прво даваш пари, потоа се надеваш дека ќе ти се вратат, а јас дадов сè што имав – изјави Марина за „Информер“ во тоа време.

– Без претерување, ги инвестирав сите пари во нов бизнис. Сè уште сум во кредитот, кој сè уште го враќам и којзнае колку долго ќе го правам. Но, не се каам, мислам дека инвестирав во вистинската работа. Никогаш не зборував за пари и не сакам да кажам колку инвестирав, важно е тоа да е нешто што ќе ми донесе не само профит, туку и задоволство во иднина.

фото:Instagram printscreen/marinatadic_official