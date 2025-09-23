„Среќна сум што не станав мајка“: Шокантната исповед на Андреана Чекиќ

Андреана Чекиќ не се кае што не му дала дете на својот поранешен сопруг, бидејќи не би сакала тој да расте без татко.

На утринското кафе, Андреана Чекиќ му рекла на својот тогашен сопруг дека сака развод, што, признава таа, бил еден од најтешките, но и најхрабрите чекори во нејзиниот живот.

Гостувајќи во емисијата „На терапија“, Андреана Чекиќ, со тага во гласот, но и со огромна сила, се осврна и на загубата на бременоста, нагласувајќи дека повеќе не жали што не му дала дете на својот поранешен.

– Среќна сум што сè уште не сум станала мајка, бидејќи не би сакала моето дете да нема татко покрај себе – искрено признава пејачката, која сè уште не ја пронашла вистинската љубов.

Андреана Чекиќ горчливо жали за својата врска со оженет маж и цврсто си ветила дека никогаш повеќе нема да биде иста.