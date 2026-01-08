„Среќен Божиќ на бел песок“: Сопругата на Сергеј Трифуновиќ во зебра костим за капење со тетоважата во преден план

Актерот Сергеј Трифуновиќ и неговата сопруга Исидора Мијановиќ веќе некое време престојуваат во Занзибар, од каде што таа редовно се огласува на својот Инстаграм профил.

Исидора сега сподели фотографии од плажата кои привлекоа големо внимание.

Имено, Исидора сподели фотографии на кои ја гледаме во дводелен зебра костим за капење, па нејзините тетоважи дојдоа во прв план.

Исидора сподели крупна фотографија од својот стомак, на која има истетовирани три збора:

„Veni, vidi, amavi“, што значи „Дојдов, видов, сакав“, додека во описот честиташе Божиќ : „Среќен Божиќ на бел песок“.

Покрај фотографијата, Исидора сподели и емотивен момент додека го прегрнува Сергеј на плажа, а коментарите се редеа.

foto: printscreen/instagram/I S I D O R A T R I F U N O V I Ć