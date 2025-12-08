Социјалните мрежи предизвикуваат „гниење на мозокот“ кај децата

Мозоците на децата под петгодишна возраст минуваат низ период на неверојатно брз раст. Затоа е исклучително загрижувачки што ненамерно ја нарушуваме оваа клучна фаза од развојот изложувајќи ги на огромна количина дигитална содржина. Ова се нарекува и „гниење на мозокот“.

За широко распространетите штетни ефекти се предупредува во аналитичкиот извештај на Центарот за социјална правда (CSJ), британска организација фокусирана на политики за борба против сиромаштијата, пишува Futurism.

Физички и психолошки последици

Едукаторите исто така сведочат дека влијанието на овој масовен, неконтролиран „експеримент“ веќе има реални последици.

„Имам две деца во мојот клас кои физички не можат да седат на тепих. Тие ја немаат силата на телото. И кога посетив едно од девојчињата во јули – таа никогаш не била во градинка – седеше на аголната софа со iPad, па не ја развила телесната сила и тоа навистина влијае на целиот нејзин развој“, вели една учителка цитирана во извештајот.

Истражувачите на CSJ предупредуваат дека децата страдаат од „анксиозност и нарушувања на спиењето“ поради поплавата од видеа и содржини со слаб квалитет на социјалните мрежи. Други студии, исто така, потврдија дека децата кои користат социјални мрежи имаат полоши резултати на тестовите за меморија и читање, додека зголеменото време поминато пред екран може да предизвика депресија и зависно однесување кај сите возрасни групи.

Алармантна статистика

CSJ ​​анализата ја темели на извештај од Британскиот регулатор на комуникациите Ofcom од мај оваа година, во кој се анкетирани родители за медиумските навики на нивните деца. Истражувањето покажало дека приближно едно од пет деца на возраст од три до пет години самостојно ги користи социјалните мрежи.

Уште поалармантно е што дури 37 проценти од анкетираните родители признале дека нивните деца на таа возраст имаат пристап до социјалните мрежи, што е значително зголемување во споредба со 29 проценти регистрирани пред три години. Според проценките на CSJ, ова се дури 814.000 деца во Велика Британија, чии мозоци во развој се изложени на нефилтрирана и често штетна онлајн содржина.

Истиот извештај, исто така, откри дека една четвртина од осум и деветгодишните деца кои играат онлајн игри стапиле во контакт со странци, што ги прави таквите средини популарно место за предатори.

„Ова треба да нè загрижи сите нас“

„Ова истражување е длабоко алармантно“, вели во извештајот Лорд Неш, член на британскиот Дом на лордовите и поранешен парламентарен потсекретар за училишта.

„Со стотици илјади деца под петгодишна возраст кои сега се на овие платформи, децата кои сè уште не научиле да читаат и им се хранат со содржина и алгоритми дизајнирани да им се допаднат на возрасните, треба да нè загрижат сите нас“, порача тој.

Истражувачите, исто така, изразија загриженост. „Загрижени сме за зголемената анксиозност и вознемиреност поврзани со идентитетот, а кои се поврзани со постојаната стимулација на екранот, при што училиштата пријавуваат губење на вниманието и промени во однесувањето поврзани со онлајн нормите“, напишаа тие.

Потребни се итни мерки

За да се заштитат децата, Центарот за социјална правда препорача неколку конкретни мерки. Тие предлагаат зголемување на старосната граница за користење на социјалните медиуми на 16 години, целосна забрана на паметните телефони во училиштата и започнување национална кампања за подигање на свеста за опасностите што интернетот и социјалните медиуми ги претставуваат за јавното здравје.

Австралија го забрани користењето социјални мрежи од деца под 16 години.