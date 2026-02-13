Соседите на Јована Пајиќ проговорија за Марија Шерифовиќ, имаат да кажат само едно

Јована Пајиќ пораснала во Карабурма, каде што соседите имале само пофални зборови за музичката ѕвезда која е повторно активна по долга пауза.

– Јована била интересна уште од детството. Мала, ситна и динамична цел живот. Сите деца од соседството пораснале во овој парк, вклучувајќи ја и неа. Почнала да пее и да се натпреварува уште од многу мала возраст, но тогаш нè шокирала сите. Бидејќи отсекогаш сакала да се истакне и да има свој стил, еднаш отишла на фризер и си направила чудна, несоодветна фризура. Кога се вратила дома, сите бевме шокирани, а нејзината мајка буквално не можела да ја погледне. Плачела и го молела Бога нејзината ќерка да се освести и да не прави сè што ќе ѝ текне. Секако, Јована не видела ништо чудно во тоа што, па, малку експериментирала со фризурата – се сеќава соседката, а потоа ја започнува приказната за тешките денови на семејството Пајиќ.



– Братот на Јована е исто така одличен човек, но во еден момент се најде во лошо друштво и долго време беше во затвор. Сето тоа беше многу стресно за нивното семејство. Дури и нејзиниот татко заврши зад решетки, но тој беше таму поради некој сообраќаен прекршок. Тогаш беше или парична казна или затвор, па се одлучи за второто бидејќи немаа многу пари за трошење, а денес е семеен човек кој води убав и нормален живот, и со сите тие проблеми, тие останаа многу обединето семејство. Денес, родителите на Јована многу помагаат со децата, тие често се таму и се грижат за нив додека Јована работи на својата кариера, што требаше да го направи одамна – заклучува еден од соседите на Пајиќ.

Една постара дама дојде да се сретне со новинарите кои, кога слушна дека сме новинарски тим, беа желни да чујат некои озборувања за својата соседка, но и да откријат нешто. Прво се сети на поранешниот сопруг на Јована, Александар Цветковиќ Сале, пејачот од бендот „Тропико“.

– Тие деца беа многу слатки тогаш. Знаеш ли дека никој не знаел дека Јована имала дечко додека не отишла во „Фарма“. Потоа Сале се појавил тука, на вратата од нејзиниот дом, со килограм ракија, веројатно од Лесковац. Затропал на вратата и рекол: „Јас сум твојот зет, дојдов да ја гледаме „Фарма“ заедно“. Нејзините родители веднаш биле воодушевени од неа, а се сеќавам како таткото на Јована зборувал за тоа колку е одлична ракијата. Тие биле прекрасен пар, но, па, пораснале и сфатиле дека не се еден за друг. По разводот, таа живеела тука некое време – вели постарата дама со насмевка, а кога ја прашале што мисли за гласината дека нејзината соседка е во врска со колешката Марија Шерифовиќ, таа остро одговорила:

– Ајде, те молам. Глупости. Значи сега сите жени што се пријателки излегуваат дека се заедно? Еве ме мене со мојата пријателка 30 години и ги делиме и доброто и лошото. Дали тоа значи дека сме заедно? Таа приказна нема никаква врска со животот – рече соседката на Пајиќ.

фото:Instagram printscreen/jovana___pajic