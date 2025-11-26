Сопругата на Ричард Гир се забавувала со фудбалер кој има единаесет деца од седум жени

Алехандра Силва, сега Гир, се омажи за познатиот актер во 2018 година. Многумина се сомневаа во нивната љубов поради разликата во годините, но судејќи според нејзината изјава од 2020 година, Ричард Гир е совршениот маж – љубезен, скромен, посветен, емотивен, некој што секое утро ја прашува „што можам да направам за да те направам среќна“.

Славниот пар има два сина, додека Алехандра има уште еден од претходен брак. Можеби неизбежно со толку голема разлика во годините меѓу партнерите, сопругата на Ричард Гир е критикувана затоа што се мажи одкорист, а не од љубов.

Ричард Гир има статус на холивудска легенда и 120 милиони долари на сметката, но неговата сопруга Алехандра е исто така многу успешна во она што го прави.

Познатата Шпанка е публицист и политички активист, кој работи за Фондацијата Раис, непрофитна организација која им помага на бездомниците во Шпанија.

„Спиев на улица за да ги разберам тешкотиите со кои се соочуваат бездомниците. Ако правам нешто, давам 100 проценти. Ако не можам да го направам, нема да го направам“, изјави таа за списанието „Хола!“.

Таткото на Ричард Гир, Хомер Гир, по кого е именуван неговиот најстар син од претходен брак, се занимавал со хуманитарна работа. Актерот и неговата сопруга ја продолжуваат таа мисија. Кога било откриено дека Алехандра е во врска со Ричард Гир, нејзиното богатство било проценето на шест милиони долари.

Алехандра Гир позади себе има брак со Говин Фридланд, основач и извршен директор на GoviEx Uranium Inc. Овој бизнисмен има повеќе од 20 години искуство во финансии, истражување и развој на стратешки енергетски минерали кои се клучни за борба против глобалното загадување на воздухот.

Алехандра и Говин беа во брак од 2012 до 2015 година. Тие имаат 13-годишен син кој живее со својата мајка.

Славниот актер е омилен кај својот свекор, а неговиот свекор е вистински фудбалски ѕвер. Таткото на Алехандра Гир, Игнасио Силва Ботас, беше потпретседател на Реал Мадрид од 1995 до 2000 година.

Сопругата на Ричард Гир била во врска и со познатиот Бразилец Роберто Карлос (52), кој почна да игра за Реал Мадрид во 1996 година и остана во клубот во следните 11 сезони. Легендарниот фудбалер, добро познат на спортските фанови во Србија, се ожени со Маријана Лукон во 2009 година, а потоа на почетокот на оваа година беше објавено дека се разведува.

Инаку, Роберто Карлос, има единаесет деца со седум сопруги, се соочи со поделба на неговото богатство од 160 милиони долари.

