Снаата на Бекамови во екот на семејната драма се соблече топлес пред камера

Провокативните фотографии пристигнуваат во време на семејната драма која го обележа семејството Бекамови, а Никола Пелц, изгледа, на тоа воопшто не обрнува внимание.

Сопругата на Бруклин Бекам, Никола Пелц, објави неколку провокативни фотографии пред 27-от роденден на Бруклин. Ова не е првпат таа да ја загрева атмосферата на социјалните мрежи, а овој пат жешките кадри пристигнуваат во екот на семејната драма.

И додека веќе сите се поделени– некои „тим Бруклин“, а некои „тим Викторија“ – бегалецот син, како што го нарекуваат медиумите во Велика Британија, ужива со својата сопруга и веќе не му е гајле за злите коментари.

Никола сега ја „зачини“ ситуацијата со топлес фотографија направена пред огледало. Младата милијардерка позирала во бели хулахопки и штикли, додека со рацете ги прекрила градите.

Според странските медиуми, споменатите објави се направени за време на снимањето на нејзиниот нов филм „Prime“, а за потребите на таа улога Никола се подложила на посебен режим. Таа ослабела толку што сега има помалку од 45 килограми и напорно вежбала балет.

Бруклин Бекам предизвика вистинска лавина со признанието дека со својата примарна фамилија ги прекинал сите односи, а потоа ја обвини и мајка си дека целиот живот се обидувала да го контролира, но и да го уништи бракот со Никола Пелц.

фото:Instagram printscreen/ nicolaannepeltzbeckham