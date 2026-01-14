Слоба Радановиќ заврши во болница, го скршил стапалото

Фолк пејачот Слоба Радановиќ се огласи од Беране, каде што ќе настапи вечерва за српската Нова Година, со скршена нога.

За да биде работата уште почудна, тој ја повредил ногата пред три недели без ни да знае. Објави фотографија од својата чизма и призна дека има сериозна скршеница.

– Три недели функционирам нормално, но со силни болки, сè додека синоќа не дознав дека ми е скршена ногата, а не се сеќавам кога или како ја скршив – напиша Слоба Радановиќ, додавајќи:

– Навистина, разбирам дека ја скршив пред три недели, но немам поим кога сфатив дека всушност ме боли – објасни пејачот.

Foto: Instagram.com