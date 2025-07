Скапа дремка: Хју Грант заспа за време на мечот меѓу Ѓоковиќ и Коболи

Актерот Хју Грант, судејќи според снимките, малку му здодеа на Вимблдон.

64-годишниот актер им се придружи на голем број познати личности на трибините за време на натпреварот помеѓу Новак Ѓоковиќ и Флавио Коболи, објавува „Citymagazine“.

Камера на BBC го сними моментот кога Хју накратко задрема – само неколку минути откако разговараше со кралицата Камила. Гледачите беа изненадени кога го видоа на екранот.

Hugh Grant is taking one of the most expensive naps in human history right now pic.twitter.com/4OydHpEr4S

— BetMGM 🦁 (@BetMGM) July 9, 2025