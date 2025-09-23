Сите во чудо: Екс- втората снаа на Кеба се пријави во „Ѕвездите на Гранд“

Поранешната снаа на Драган Којиќ Кеба, Софија Дачиќ, се пријави на натпреварот „Ѕвезде Гранда“.

Софија Дачиќ објави фотографија од студиото на Гранд, а зад неа стоеше билборд со натпис „Ѕвезде Гранда“.

Неодамна се разведе од Игор, нормално дека се занимава со музика, но сега реши да се обиде и во пеењето.

Да ве потсетиме, како што претходно објавија српските медиуми, Софија Којиќ беше во долга врска пред Игор Којиќ, која ја прекина во ноември 2024 година. Го запозна Игор непосредно пред Нова Година, и прослави со него во ресторан во Нов Белград.

– Софија беше во долга врска пред Игор. Сите мислеа дека ќе се омажи за тој тип, но љубовта се распадна. Многу го сакаше тој тип, и раскинаа во ноември. Веднаш продолжи понатаму, а поради раскинувањето, драстично ја скрати косата. Со години ја одржуваше својата долга кафеава коса, на чудење на нејзините пријатели и семејство – вели изворот, а потоа додава:

– Игор и Софија се запознале случајно, преку заеднички пријател. Софија е активна на TikTok и редовно објавува видеа, кои го привлекоа вниманието на Игор. Таа е разиграна и насмеана. Ја прославија Новата година заедно кај него во Бежанија, а потоа и Божиќ. На Игор му се допаѓа нејзината енергија, затоа реши да се ожени со неа по само 10 дена познанство.

Сепак, нивниот брак не траеше долго. Двојката поднесе барање за развод по седум месеци.

фото:Istagram printscreen/sofijakaosofija