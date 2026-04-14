Синовите ја убедиле Бритни Спирс да се пријави на лекување: Откриени се нови детали

Синовите на Бритни Спирс, Шон Престон и Џејден Џејмс, одиграа голема улога во охрабрувањето на пејачката да се запише во установа за лекување по нејзиното неодамнешно апсење поради возење под дејство на алкохол.

„Таа беше многу вознемирена и потресена по апсењето. И се плаши од затвор. Потребни ѝ беа недели да сфати дека одењето на рехабилитација е најдобрата опција“, изјави извор ексклузивно за People. „Тимот на Бритни Спирс инсистира на лекување уште од нејзиното апсење. Луѓето околу неа се навистина загрижени и се обидуваат да ја поддржат цело време, но може да биде тешко. Имаше многу вознемиреност откако беше уапсена“, додаде тој.

Изворот додава дека нејзините синови, кои ги има со поранешниот сопруг Кевин Федерлајн, покажале извонредна поддршка.

„Нејзините синови одиграа голема улога во нејзиното одење на рехабилитација. Тие беа многу директни со неа. Тие само сакаат таа да биде здрава“, вели изворот.

За потсетување, во недела, на 12 април, претставникот на пејачката потврди за „Пипл“ дека таа се пријавила во установа за лекување. Овој потег се случи откако таа беше уапсена на 4 март во Вентура, Калифорнија, под сомнение за возење под дејство на алкохол и дрога.

