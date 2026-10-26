Синот на Сара Џесика Паркер има 23 години: Џејмс е копија на мајка си, истиот изглед од глава до пети

Ѕвездата на серијата „Сексот и градот“ и нејзиниот сопруг Метју Бродерик се појавија со најстариот син на премиерата на театарска претстава во Њујорк, додека неговата актерска кариера полека добива замав.

Сара Џесика Паркер повторно го привлече вниманието на јавноста, но овојпат не беше во центарот на вниманието само поради модниот избор. Актерката на црвениот тепих на Бродвеј го држеше за рака својот син Џејмс Вилки, а семејното излегување со сопругот Метју Бродерик привлече бројни погледи на фотографите.

Актерката, која има 61 година, и нејзиниот сопруг Метју Бродерик се појавија со своето најстаро дете, 23-годишниот Џејмс, на премиерата на претставата „Other Desert Cities“. Настанот се одржа во неделата, на 18 октомври, во театарот „Хадсон“ во Њујорк.

Џејмс стоеше меѓу своите познати родители, елегантно облечен во темносин костум, светлосина кошула и карирана вратоврска. Комбинацијата ја надополнил со украсно марамче во џебот на сакото и кафеави кожни чевли.

Метју избрал темносив костум, вратоврска со пруги и марамче во боја, додека Сара Џесика блеснала во својот препознатлив гламурозен стил.

Актерката за оваа пригода избрала тесен црн фустан со нежни цветни мотиви, рамен изрез и реси на долниот раб, кој се спуштал под колената. Краток црн кардиган, елегантни чевли со шпицест врв и блескава вечерна чанта го заокружиле нејзиниот изглед.

Косата ја оставила слободно да паѓа по грбот во благи бранови, додека дискретното ланче со приврзок додало нежен детаљ на целокупната комбинација.

Семејството заедно позирало пред фотографите. Џејмс со едната рака го прегрнал татка си, додека со другата ја држел мајка си за рака, а нивните насмевки овековечиле топол семеен момент.

Токму на фотографиите се забележува колку Џејмс личи на мајка си, додека од татко му, како што коментираат, не наследил речиси ништо во изгледот.

Семејното појавување на Бродвеј доаѓа во период кога Џејмс сè посериозно ја гради својата актерска кариера.

2025 година му донела и важен академски успех: дипломирал на Универзитетот „Браун“, каде што студирал класични науки.

foto: printscreen/instgaram/sarahjessicaparker