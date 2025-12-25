Симона Поповска го покажа празничното расположение во Виена: Декорациите како од божиќен филм

Пејачката и докторка дерматолог Симона Поповска предновогодишно отпатува во Виена, и оттаму се огласи на социјалната мрежа Инстаграм.
Таа во живо ја почувствува празничната идила на едно од најпознатите божиќни места, па од магичната атмосфера сподели и пред нејзините следбеници.
– Не само момент. Сегашност. Виена.
Впечатливо од новогодишните украси беше црвената машна пред која таа се фотографирала, но и останатите декорации не останаа помалку забележани од нејзиниот апарат.
Декорациите кои ги сними привлекоа внимание, а главниот град на Австрија покажа дека личи како сцена од божиќен филм.
– Доаѓа Божиќ – потсети Симона, во описот кој го остави покрај најновите фотографии кои ги објави.
Симона зимската идила ја надополни со нејзиното присувство, а градот стана уште поубав додека таа шеташе низ центарот покажувајќи ја празничната идила.
