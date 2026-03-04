Сигнали што телото ги испраќа: Овие знаци се дека внесувате премалку протеини

Недостатокот на протеини ретко изгледа драматично. Тој е тивок, постепен и кумулативен. Но кога телото долго време функционира без доволно градбен материјал, последиците стануваат системски.
Ова се најчести сигнали што телото ги испраќа кога не добива доволно протеини. Поединечно можат да изгледаат безначајно, но кога се појавуваат заедно и траат подолго време, тие се јасен знак дека исхраната бара корекција.
Постојан глад, дури и по јадење
Ако јадете оброк и брзо повторно огладнувате, тоа често значи дека недостига протеин. Протеините најмногу придонесуваат за ситост и стабилен шеќер во крвта.
Желба за слатко или грицки навечер
Нискиот внес на протеини често води до флуктуации на гликозата, што го зголемува апетитот за брзи јаглехидрати, особено доцна во денот.
Губење на мускулна маса или чувство на слабост
Телото користи протеини за одржување на мускулите. Ако не ги добива од исхраната, ќе почне да ги зема од сопственото ткиво, особено со тек на време или при слабеење.
Замор и ниска енергија
Протеините се вклучени во производството на ензими и невротрансмитери. Недостатокот може да доведе до чувство на тежина, ментална магла и општ пад на енергијата.
Често се разболувате
Антителата и имунолошките клетки се изградени од протеини. Низок внес може да значи послаб имун одговор и подолго закрепнување.
Кршење на нокти и опаѓање на коса
Косата и ноктите се составени од кератин, протеин. Ако телото нема доволно, тие се меѓу првите ткива што страдаат.
Бавно заздравување на рани
Протеините се неопходни за регенерација на ткивата. Ако забележувате дека раните заздравуваат побавно од порано, ова може да биде сигнал.
Оток или задржување течности
Протеините, особено албуминот, помагаат во балансот на течности. Ниски нивоа можат да доведат до оток, особено во нозете и глуждовите.
Проблеми со концентрацијата и расположението
Невротрансмитерите како серотонин и допамин се создаваат од аминокиселини. Нискиот протеински внес може да се поврзе со раздразливост, анксиозност или „магла во главата“.
Тешко одржување или губење на тежина
