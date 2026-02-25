Што значи ако кокиче цвета пред крајот на февруари? Градините се полни со нив, еве што вели природата

Првите кокичиња се појавија во градините и многумина ги гледаат само како предвесник на пролетта. Сепак, нивното рано цветање може да биде многу повеќе од убава глетка, тоа е сигнал за тоа кои месеци доаѓаат.

Ако цветаат пред крајот на февруари, во нашата клима ова често значи променлива и дождлива пролет, проследена со долго, суво и многу топло лето.

На овој начин, природата ја „забрзува“ вегетацијата за да ги подготви растенијата за можни суши. Затоа раното цветање не мора да значи блага година, туку напротив ненадејни временски осцилации.

Обрнете внимание на неколку детали

Ниските стебла укажуваат дека почвата е сè уште ладна и вистинската топлина е одложена.

Групираните цвеќиња можат да укажуваат на температурни шокови во текот на пролетта.

Краткото траење на цветањето често е знак дека доаѓа рано и многу жешко лето.

За оние кои планираат да садат или уредуваат двор, ова е вредна информација. Раното кокиче може да биде предупредување за навремено подготовка на систем за наводнување и заштита на растенијата.

Мечките предвидуваат променлива и дождлива пролет, а мечките предвидуваат дека пролетта се приближува.

Народно верување

Според народното верување, кога ќе се сретнат зимата и пролетта, мечката треба да предвиди дали зимата е завршена или не.

Биолозите говорат за народните верувања за мечките и објаснуваат зошто тоа конкретно животно е поврзано со предвесник на пролетта.

– Во словенската митологија, мечката е прикажана како важна фигура, додека други животни се споменуваат и во други традиции. Се верува дека мрмотот е еден од претставниците за почетокот на пролетта, но тој има 40 проценти шанси да претпостави дали доаѓа пролетта – истакна додаваат биолозите.

Ваквите верувања се дел од богатата народна традиција и се пренесуваат од генерација на генерација.

извор:курир.мк

фото:Freepik