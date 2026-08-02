Што да јадете пред спиење? Нутриционистка објаснува дека овој едноставен оброк може да ви помогне да имате поквалитетен сон

Овесната каша може да му помогне на телото полесно да се подготви за спиење, а нутриционистката Мартина Донегани ја препорачува како лесна вечерна ужина.

Добриот и квалитетен сон е еден од темелите на здравјето. Иако ниедна храна сама по себе не може да го реши проблемот со несоницата, одредени намирници можат полесно да му помогнат на телото да се подготви за одмор. Како дел од избалансирана вечерна рутина, едноставна ужина може да биде особено добар избор пред спиење.

Најдобар оброк за подобар сон

Една таква опција е овесната каша, која содржи триптофан, односно аминокиселина која учествува во производството на серотонин, а потоа и мелатонин, хормон важен за регулирање на циклусот на спиење и будност и несоница. Овесот е исто така богат со сложени јаглехидрати и влакна.

„Може да биде добра опција за луѓе кои огладнуваат пред спиење, за оние кои имаат рана вечера или лесен оброк, како и за оние кои вежбаат навечер и им е потребна храна за обновување на мускулите“, изјавила нутриционистката Мартина Донеган за „Vogue“.

Како да се подготви овесна каша пред спиење?

„Овесната каша содржи сложени јаглехидрати и влакна, особено бета-глукани, кои го поттикнуваат чувството на ситост и овозможуваат постепено ослободување на енергија“, изјавила таа.

Според неа, во комбинација со извор на протеини, како што се јогурт или млеко, може да биде избалансирана вечерна ужина.

Сепак, количината и составот на овесната каша треба да се прилагодат на индивидуалните потреби. Луѓето кои се на нискокалорична диета треба да внимаваат на дополнителните калории, додека оние со дијабетес или инсулинска резистенција треба да внимаваат на големината на порциите и да избегнуваат додаден шеќер.

Донеган, исто така, забележува дека луѓето со киселински рефлукс можеби нема да толерираат оброк непосредно пред спиење.

Како лесен вечерен оброк, нутриционистката препорачува овесна каша со млеко или обичен јогурт и свежо овошје, наместо додаден шеќер. Може да се додадат цимет, незасладено какао, јаткасти плодови или семки по вкус.

„Дури и малку темно чоколадо може да биде добар додаток, под услов да не претерувате“, изјавила таа.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк