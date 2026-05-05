Шпагети со печурки

Ви треба нешто брзо, едноставно, топло и вкусно…

Состојки:

500 грама шпагети

400 грама печурки

100 грама сланина

3 чешниња лук

250 грама павлака за готвење

магдонос

сол

бибер

Подготовка:

Исецкајте ја сланината и пржете ја на сув тефлон (сланината ќе ја ослободи маснотијата). Додадете го сецканиот лук и веднаш потоа сецканите печурки.Ги динстаме печурките додека не испари целата течност што ја испуштаат. Потоа зачинете ги печурките и додадете ја павлаката. Во меѓувреме, ги вариме шпагетите во солена вода. Додека се варат шпагетите, крчкајте го сосот. Ставете ги шпагетите директно во сосот и додадете малку вода во која се варени. Измешајте и послужете додека се топли.

